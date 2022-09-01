مستشفى جديد للصحة النفسية في أبها - #عاجل

الخدمات الصحية
وبحسب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور خالد عسيري، بمناسبة يوم التأسيس فقد شهدت منطقة عسير توسعا في الخدمات الصحية في السنوات الأخيرة، وأهمها رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة في المنطقة، مما أسهم في تسهيل الوصول للخدمات الصحية التي تم توفيرها، ورفع أسرة العناية المركزة من 144 سريرا إلى 342 سريرا في مستشفيات صحة عسير، إلى جانب الأسرة المضافة في القطاعات الأخرى ومنها صحة بيشة والقطاعان الخاص والعسكري لتصل إلى 920 سريرا.
أقسام الأشعة
وأشار إلى تسجيل صحة عسير بحلول عام 2022 قفزة في مجال الخدمات الطبية والعلاجية، ومن آخر تلك المشاريع التطويرية في المجال الصحي التي تم تدشينها من قبل أمير المنطقة مؤخرًا، تدشين مشروع طوارئ الأطفال الجديد بمستشفى أبها للولادة والأطفال بسعة 24 سريرًا، وهي ثلاثة أضعاف السعة السريرية المخصصة لطوارئ الأطفال سابقًا، وتدشين 8 عربات طبية متنقلة حديثة، وتدشين مركز صحي حي الضباط ومركز صحي البساتين مول بمحافظة محايل وغيرها، كما شهدت صحة عسير تشغيل قسم فحص فيزولوجيا كهربائية القلب.
إضافة إلى إنشاء وتشغيل مركز طب الأشعة الاتصالي بصحة المنطقة، كما تم دعم أقسام الأشعة بأحدث الأجهزة وتطوير نظام أرشفة الصور الطبية بتكلفة 72.522.747 مليون ريال، وتفعيل خدمة البريد الدوائي لستة مستشفيات، مع تفعيل عيادات افتراضية للمشورة الدوائية، وتقديم استشارات دوائية عن بعد لأكثر من 6200 مستفيد بجانب توقيع عدد 4 مذكرات تفاهم مع جهات حكومية.
القطاع الصحي بعسير
2022
424.856
إجمالي عدد المراجعين لعيادات الأسنان
246905
مستفيدون من قسم التأهيل الطبي
35.928
جلسة غسيل كلوي في المستشفيات
2021
636039 مراجعا للعيادات الخارجية بالمستشفيات
684172 إجمالي عدد الفحوصات الإشعاعية
8.468.701 فحص مخبري
8 عربات طبية متنقلة حديثة
تدشين مركز صحي حي الضباط
مركز صحي البساتين مول بمحايل
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