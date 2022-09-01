التجارة” تستدعي 40 مركبة “دودج” و”رام” لوجود خلل في نظام مانع انغلاق الفرامل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة التجارة، أمس (الأربعاء)، استدعاء 25 مركبة من نوع دودج “Durango”، موديل 2022، و15 مركبة من نوع رام “2500” موديلات 2019 و2022.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى وجود خلل في نظام مانع انغلاق الفرامل، قد يؤدي إلى ضعف أداء عمل نظام الثبات الإلكتروني، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حـادث.

ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي، والتواصل مع الشركة المتحدة للسيارات لإجراء البرمجة والإصلاحات اللازمة مجانًا.