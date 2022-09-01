بعد استقالة النفيعي .. من هو “وليد عبدالرزاق” رئيس نادي الأهلي الجديد؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قررت وزارة الرياضة، تكليف مجلس إدارة مؤقت للنادي الأهلي برئاسة وليد بن عبدالرزاق معاذ، بعد قبول استقالة ماجد النفيعي، وحل مجلس الإدارة.

وأصدرت وزارة الرياضة، أمس الأربعاء، بيانًا أعلنت فيه قبول الاستقالة التي تقدم بها رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي “ماجد النفيعي” بعد تعهده بسداد الالتزامات المالية الناشئة عن فترة دورة المجلس الحالي.

وأوضحت الوزارة أن مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد يتكون من وليد بن عبدالرزاق معاذ رئيسًا، وعضوية كل من: تيسير الجاسم، وخالد بن جابر الجاسم، وخالد السريحي، ومحمد القنب، وسعود رحيمي، وطارق خليفة.

وأكدت الوزارة أن المجلس الجديد سيقوم بدوره حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية “غير العادية”، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

من هو وليد بن عبدالرزاق معاذ؟

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عمل وليد عبد الرزاق معاذ، في منصب المستشار القانوني في الأهلي لفترة طويلة.

وتولّى وليد عبد الرزاق معاذ، منصب نائب رئيس الأهلي في عهد الرئيس أحمد المرزوقي بدعم الأمير خالد بن فهد، العام 2017، قبل أن يرحل مجلس الإدارة بسبب قضية محمد العويس.

وكان مرشحًا بعد رحيل الرئيس أحمد المرزوقي، في 2017، من أجل تولي رئاسة الأهلي، مؤقتًا، بناءً على قرار وزارة الرياضة، قبل انتخاب رئيس جديد.