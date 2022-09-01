كيف تتصرَّف بشكل سليم عند تسرُّب الغاز؟.. “الدفاع المدني” يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، عن التصرُّف السليم عند تسرُّب الغاز، مشيرة إلى ضرورة إخراج جميع الأشخاص من المكان. وأوضحت المديرية في إنفوجراف توعوي على حسابها بتويتر، أنه يجب عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر، وقفل صمام الغاز بإحكام، وفتح النوافذ والأبواب “ببطء” لتهوية المكان. أخبار قد تهمك

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