شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الهلال يعُلن رحيل نجم الفريق إلى التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي رحيل نجم الفريق إلى صفوف التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقبل غلق الميركاتو بساعات قليلة.

الهلال يعُلن رحيل نجم الفريق

وكان الهلال قد نشر بيان رسمي له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"انهت إدارة نادي التعاون رسميًا اتفاقها مع إدارة الهلال من أجل التعاقد مع نجم الهلال اللاعب عبدالله رديف المدافع لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وذلك بعد أن قام الزعيم بتجديد تعاقد اللاعب حتى عام 2026".

وكان فريق التعاون قد وجهت الشكر إلى صفوف فريق الهلال على تعاونها في الفترة الأخيرة من أجل الحصول على خدمات بعض من اللاعبين وهم سعد النصر وتركي المطيري وأخيرًا عبدالله الرديف.

الهلال والفيحاء

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد حقق الفوز على حساب الفيحاء بهدفين دون رد في المواجهة التي كانت يوم أمس الأربعاء سجل أهداف المواجهة كلًا من موسي ماريغا وأوديون إيغالو في الدقائق 69 و86 على الترتيب.