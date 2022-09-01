شكرا لقرائتكم خبر عن محالاوت مكثفة من نادٍ سعودي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن مفاجأة من العيار الثقيل لمحبي وعاشقي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم.

وجاء ذلك بعدما أشارت تلك التقارير إلى وجود محالاوت مكثفة من نادٍ سعودي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية المقرر أن ينتهي في الدقائق القليلة القادمة.

محالاوت مكثفة من نادٍ سعودي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشف العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن وجود محالاوت من نادٍ سعودي التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع مانشستر يونايتد ضيفًا على ليستر سيتي مساء اليوم الخميس الموافق 1 من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.