«إيكونوميست»: السعودية أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا

وأكد التقرير أن الأساسيات الاقتصادية للمملكة تتحرك بالاتجاه الصحيح مع تسجيل فائض في الميزانية، وتقلص الدين العام هذا العام، فضلًا عن احتواء معدلات التضخم.
وأشار التقرير أيضًا، إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى مدعومًا بالإصلاحات، ومن المرجح أن يسجل نموًا بـ5% العام القادم.
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