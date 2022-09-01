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«إيكونوميست»: السعودية أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا

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محمد بن مسعود - الدمام - توقع تقرير تابع لوحدة أبحاث إيكونوميست إنتليجنس، أن يسجل الاقتصاد السعودي أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى في العام الحالي 2022، متفوقا على (أمريكا، والصين، وألمانيا، والهند) وباقي دول مجموعة العشرين. ورجح التقرير أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بـ7.5% هذا العام، وهو أسرع معدل نمو في المملكة منذ عام 2011.

وأكد التقرير أن الأساسيات الاقتصادية للمملكة تتحرك بالاتجاه الصحيح مع تسجيل فائض في الميزانية، وتقلص الدين العام هذا العام، فضلًا عن احتواء معدلات التضخم.

وأشار التقرير أيضًا، إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى مدعومًا بالإصلاحات، ومن المرجح أن يسجل نموًا بـ5% العام القادم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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