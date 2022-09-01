«ميستر» تتوقع ارتفاع الفائدة الأمريكية أعلى من %4

وقالت «ميستر»: «إن المعدلات الحقيقية الذي يختص بقياس الفرق بين معدل الفائدة الفيدرالية والتضخم بحاجة للانتقال إلى المنطقة الإيجابية».
كما تتوقع أن تؤدي الزيادات في الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تعتبره أقل بكثير من 2%، بينما يرتفع معدل البطالة وتظل الأسواق المالية متقلبة.
وتتوقع أن ينخفض التضخم إلى نطاق يراوح بين 5% و6% هذا العام، ليقترب أكثر من هدف الاحتياطي الفيدرالي في السنوات اللاحقة.
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