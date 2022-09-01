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«ميستر» تتوقع ارتفاع الفائدة الأمريكية أعلى من %4

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محمد بن مسعود - الدمام - توقعت «لوريتا ميستر» رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في «كليفلاند» ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير قبل أن يتمكن البنك المركزي من تخفيف حدة معركته ضد التضخم. وبينت «ميستر» أنها ترى ارتفاع معدلات الفائدة فوق 4% في الأشهر القادمة، وهو أعلى بكثير من المستهدف الحالي الذي يراوح بين 2.25% و2.5% لمعدل الفائدة الفيدرالية، وفقا لـ«سي إن بي سي».

وقالت «ميستر»: «إن المعدلات الحقيقية الذي يختص بقياس الفرق بين معدل الفائدة الفيدرالية والتضخم بحاجة للانتقال إلى المنطقة الإيجابية».

كما تتوقع أن تؤدي الزيادات في الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تعتبره أقل بكثير من 2%، بينما يرتفع معدل البطالة وتظل الأسواق المالية متقلبة.

وتتوقع أن ينخفض التضخم إلى نطاق يراوح بين 5% و6% هذا العام، ليقترب أكثر من هدف الاحتياطي الفيدرالي في السنوات اللاحقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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