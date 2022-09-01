«ساما» يُصدر إطارًا محدثًا للبيئة التجريبية التشريعية

كما تدعم الإستراتيجية بإطارها الشمولي جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول تتخللها مبادرات عدة، ومن أبرز تلك المبادرات تمكين الإطار التنظيمي، حيث سيسمح تحديث الإطار التنظيمي أيضًا لشركات التقنية المالية التقدم بطلب انضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية ابتداءً من تاريخ 6 سبتمبر 2022م.
ويقول البنك المركزي السعودي: «إنه صمم بيئة تجريبية تشريعية بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، وأيضًا للمساعدة على تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي، حيث ترحب تلك البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلًا في المملكة».
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