محمد بن مسعود - الدمام - قالت هيئة «قناة السويس، إن السفينة التي جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس بمصر تم تعويمها بالكامل، مشيراً إلى أن «حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي».
وأضافت أن السفينة «AFFINITY V» السنغافورية والمحملة بالنفط، جنحت في حدود الساعة 7:15 دقيقة بتوقيت القاهرة، وكانت قادمة من البرتغال وفي طريقها إلى ميناء ينبع بالسعودية.
وكشفت وسائل إعلام مصرية عن جنوح إحدى السفن في قناة السويس، على غرار ما حدث مع السفينة إيفرجيفن.
وقالت المصادر لـ «القاهرة 24» إن ناقلة بترول، طولها أكثر من 250 مترًا، شحطت الآن، في قناة السويس، بعرض القناة، مثلما حدث مع السفينة البنمية إيفرجيفن.
وأشارت المصادر إلى أن جنوح السفينة، أدى إلى توقف حركة الملاحة في القناة بشكل تام، لافتة إلى أن هناك سفنًا معطلة خلفها، في المنطقة أعلى نفق الشهيد أحمد حمدي.
ونوهت المصادر بأن أعمال تعويم السفينة جارية من جانب هيئة قناة السويس، لإعادة فتح حركة الملاحة بالقناة مرة أخرى أمام السفن.
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كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – مصر: عودة الحركة في قناة السويس بعد تعويم السفينة السنغافورية الجانحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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