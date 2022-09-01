اخبار دوليه – مصر: عودة الحركة في قناة السويس بعد تعويم السفينة السنغافورية الجانحة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت‭ ‬هيئة‭ ‬‮«‬قناة‭ ‬السويس،‭ ‬إن‭ ‬السفينة‭ ‬التي‭ ‬جنحت‭ ‬في‭ ‬المجرى‭ ‬الملاحي‭ ‬لقناة‭ ‬السويس‭ ‬بمصر‭ ‬تم‭ ‬تعويمها‭ ‬بالكامل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬تسير‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬‮«‬AFFINITY V‮»‬‭ ‬السنغافورية‭ ‬والمحملة‭ ‬بالنفط،‭ ‬جنحت‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬بتوقيت‭ ‬القاهرة،‭ ‬وكانت‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬البرتغال‭ ‬وفي‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬ينبع‭ ‬بالسعودية‭.‬

وكشفت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مصرية‭ ‬عن‭ ‬جنوح‭ ‬إحدى‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬السويس،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬السفينة‭ ‬إيفرجيفن‭.‬

وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬القاهرة‭ ‬24‮»‬‭ ‬إن‭ ‬ناقلة‭ ‬بترول،‭ ‬طولها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬مترًا،‭ ‬شحطت‭ ‬الآن،‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬السويس،‭ ‬بعرض‭ ‬القناة،‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬السفينة‭ ‬البنمية‭ ‬إيفرجيفن‭.‬

وأشارت‭ ‬المصادر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جنوح‭ ‬السفينة،‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬القناة‭ ‬بشكل‭ ‬تام،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬سفنًا‭ ‬معطلة‭ ‬خلفها،‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أعلى‭ ‬نفق‭ ‬الشهيد‭ ‬أحمد‭ ‬حمدي‭.‬

ونوهت‭ ‬المصادر‭ ‬بأن‭ ‬أعمال‭ ‬تعويم‭ ‬السفينة‭ ‬جارية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس،‭ ‬لإعادة‭ ‬فتح‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬بالقناة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬السفن‭.‬