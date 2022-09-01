دياز يتحدث عن: ثلاثي الهلال العائد من الإصابة.. وصعوبة مباريات الفيحاء

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قال المدير الفني لفريق الهلال، رامون دياز إلى أنه يهدف جمع أكبر عدد من النقاط قبل فترة التوقف الطويلة لمونديال كأس العالم 2022.

وأضاف دياز، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الفيحاء:”فضلت أن تكون عودة سلمان الفرج بشكل تدريجي ولا نود المجازفة بالثنائي جانغ والشهراني بشكل مبكر حتى لا تعاودهما الإصابة، وسنرى إمكانية تعافيهما خلال الأيام المقبلة”.

وأتم المدير الفني لفريق الهلال تصريحاته بقوله:”لم نظهر بالأداء المقنع حتى الآن، الأهم كسب النقاط، وأشكر اللاعبين على أدائهم الذي قدموه وسيتحسن المستوى تدريجيًا ومباريات الفيحاء دائمًا تكون صعبة نظراً لطريقته الدفاعية، قدمنا شوط أول غير مقنع، وتحسن الفريق في الشوط الثاني الذي استثمرنا به الفرص”.



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Source akhbaar24

