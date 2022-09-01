مدرب الفيحاء: هدفنا البقاء في الأماكن الدافئة.. و “الهلال” استحق الفوز

︎

.



قال المدير الفني لفريق الفيحاء، رازوفيتش، إن الهلال استحق الفوز أمامهم، مُقدمًا لهم التهنئة.

وأضاف رازوفيتش، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:”هذا الموسم سيكون أصعب لنا، وهدفنا سيكون البقاء في الأماكن الدافئة؛ فغادرنا أكثر من لاعب آخرهم بامسعود وعانينا من غياب بعض اللاعبين وهذا ما أثر علينا”.

وأتم مدرب الفيحاء تصريحاته بقوله:”يجب أن نُعدل من أخطائنا في المستقبل متى ما أردنا تحقيق النقاط”.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

