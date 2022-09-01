قناة السويس: انتظام حركة الملاحة بعد تعويم سفينة جانحة

︎ . المناطق_متابعات أفادت وسائل إعلام مصرية صباح اليوم الخميس بجنوح سفينة في مجرى قناة السويس الملاحي، وأعلنت هيئة قناة السويس، انتظام حركة الملاحة في القناة بعد تعويم السفينة الجانحة وتدعى AFFINITY وتحمل علم سنغافورة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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