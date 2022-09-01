جوف تتقدم في بطولة أمريكا المفتوحة

︎

.

المناطق_متابعات

تغلبت كوكو جوف على الرومانية إيلينا-جابرييلا روس 6-2 و7-6 لإعداد ملعب آرثر آش لسيرينا وليامز، التي من المقرر أن تخوض ما يمكن أن يكون آخر مبارياتها في الفردي في مسيرتها تحت الأضواء يوم الأربعاء

وحولت جوف البالغة من العمر 18 عاما تأخرها 5-3 في المجموعة الثانية لتصل إلى الدور الثالث وتحقق فوزها الثاني على التوالي في أكبر ملعب في عالم التنس، وهو جوهرة التاج لملاعب فلاشينج ميدوز والذي يسع إلى 23771 متفرجا

وكان يُنظر إلى جوف على أنها وريثة محتملة للشقيقتين وليامز عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما وصعقت فينوس في الدور الأول من بطولة ويمبلدون في عام 2019

وكانت أفضل نتيجة لها في إحدى البطولات الأربع الكبرى حتى الآن هي بلوغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو حزيران الماضي

وقالت جوف في مقابلة في الملعب بعد المباراة إنه ملعب كبير حقا وكنت أشاهد فينوس وسيرينا هنا والآن ألعب هنا. إنه لشرف لي أن أفتح لها الملعب الليلة

وستلتقي جوف المصنفة 12 مع زميلتها الأمريكية ماديسون كيز بعد فوزها في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة المتوترة لتتفوق على الإيطالية كاميلا جيورجي 6-4 و5-7 و7-6

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

