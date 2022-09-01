مصر.. جنوح سفينة نفط عملاقة تحمل علم سنغافورة في قناة السويس وتوقف حركة الملاحة

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ذكرت وسائل إعلام مصرية أن ناقلة بترول تحمل علم سنغافورة جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، وسط محاولات من الهيئة حاليًا لتعويم السفينة.
وأفادت مواقع إخبارية مصرية بأن جنوح السفينة أدى إلى توقف حركة الملاحة في القناة بشكل تام، لافتة إلى أن هناك سفنًا معطلة خلفها.
وشهدت قناة السويس جنوح سفينة الحاويات العملاقة “إيفرجيفين” في 23 مارس 2021، ما تسبب في توقف الملاحة حتى نجاح تعويمها في 29 من الشهر ذاته.
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Source akhbaar24
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