يؤثر سلباً على الأداء الدراسي والاجتماعي.. “الصحة”: 6 علامات دالة على قلة النوم لدى الطلاب

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استعرضت وزارة الصحة، بعض العلامات الناتجة عن قلة النوم والتي تؤثر سلبًا على الأداء العملي للطلاب سواء الدراسي أو الاجتماعي.

وبيّنت الوزارة أن من هذه العلامات شحوب الوجه والشعور بالنعاس، وتقلبات المزاج، بالإضافة إلى صعوبة التعلم والتفكير.

وأشارت إلى علامات أخرى كفقدان الشعور بالحماس، وزيادة احتمالية الإصابة بالحوادث عند ممارسة الأنشطة، إلى جانب زيادة الوزن.

وأكدت أن الحرص على النوم الكافي في ساعات الليل المبكرة هو ضرورة يجب الحرص عليها بشكل يومي.





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Source akhbaar24

