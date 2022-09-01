مليونا حكم للتقاضي الإلكتروني - #عاجل

بلغت عدد الأحكام الصادرة للتقاضي الإلكتروني 2 مليون حكم صادر العام الماضي، في وقت بلغت نسبة التقاضي الإلكتروني 95% من إجمالي الجلسات المنعقدة، و3.4 ملايين جلسة مرئية عن بعد، منها 90 ألف جلسة للسجناء، وتسجيل 626.401 مرافعة كتابية.

صلح افتراضي

استفاد 1.4 مليون مستفيد من المصالحة الافتراضية بعد تدشين أكثر من 34 مكتب صلح افتراضيا وحضوريا في مناطق المملكة، وعقدت 360 ألف جلسة صلح، و90 ألف وثيقة صلح، وأكثر من 50 إجراء وتوثيق صلح إلكتروني على منصة ناجز.

أولياء أمور

كشف تقرير عدلي حديث إصدار 4.5 ملايين وكالة إلكترونية العام الماضي، وإتمام 50 ألف صفقة عقارية بإجمالي مبالغ متداولة تجاوزت 6 مليارات ريال، بعد تحديث خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، إلى جانب وصول عدد مراكز شمل لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة إلى 55 مركزا في مناطق المملكة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي، وبلغ عدد المستفيدين 140 ألف مستفيد من الأطفال وأولياء الأمور.

700 خبير

أتاحت منصة خبرة ربط جهات الخبرة عبر التواصل الإلكتروني مع أطراف القضية داخل النطاق العدلي وخارج المنظومة العدلية، وسجلت نحو 700 خبير خارجي، و130 طلب ندب خارجي، وتهدف منصة خبرة إلى تقليل أمد التقاضي، وتيسير التواصل بين القاضي والخبير وأطراف الدعوى، وزيادة الإنتاجية والشفافية، وتسريع مدة طلبات ندب الخبرة، ورفع جودة تقارير الخبرة.

مليونا حكم للتقاضي إلكترونيا

95 % نسبة التقاضي

3.4 ملايين جلسة عن بعد

90 ألف جلسة للسجناء

626.401 مرافعة كتابية

1.4 مليون مستفيد من المصالحة الافتراضية

360 ألف جلسة صلح

90 ألف وثيقة صلح

4.5 ملايين وكالة إلكترونية

50 ألف صفقة عقارية

55 مركز شمل في المملكة

6 أهداف لمنصة خبير