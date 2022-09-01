شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. رحيل جديد بين صفوف أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الخليج السعودي عن اتمام صفقة جديدة بعد أن تعاقد مع نجم أهلي جدة ليعزز الصفوف الدفاعية بالفريق خلال الموسم الجاري 2022/2022.

هاني الصبياني يرحل إلى الخليج

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية رحيل هاني الصبياني من صفوف الأهلي لينضم إلى الخليج حتى نهاية الموسم الجاري 2022/2023.

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو والقنوات الناقلة

يقع الأهلي في مواجهة قوية أمام الخلود مساء الاثنين المقبل الموافق 3 من سهر سبتمر القادم.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف وخمسة بتوقيت القاهرة، الثامنة ونصف وخمسة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة ونصف وخمسة بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية الناقلة لمباريات البطولة حتى 3 مواسم قادمة وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

تعثر في صفوف الأهلي.. وغضب عارم من الجماهير

شهدت بداية الموسم الجاري من جانب لاعبي الراقي تعثر شديد في صفوف الفريق، حيث تعادل الأهلي في أولى مبارياته أمام القيصومة، وفي ثاني مواجهاته خسر أمام الأخدود بثنائية نظيفة.

ماجد النفيعي يقترب من الرحيل

أشارت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الساعات القليلة الماضية إلى اقتراب رحيل النفيعي عن صفوف الأهلي الإدارية.

وجاء ذلك بعدما قدم النفيعي طلب برغبته في الرحيل عن مجلس إدارة الراقي وفقًا لما أكدته العديد من الأنباء السعودية.

موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو 2022/2023

يقع الراقي في المركز الـ 14 من جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى برصيد نقطة واحدة.