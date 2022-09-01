شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يواصل عروضه المميزة في دوري روشن بفوز أمام الفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عروضه المميزة في بطولة دوري روشن السعودي، بفوز أمام نظيره الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد 2022-2023.

الهلال يفوز بهدفين على الفيحاء في دوري روشن

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بهدفين مقابل لا شيء أمام نظيره الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، مساء اليوم الأربعاء.

وأحرز ثنائية فريق الهلال الأول لكرة القدم، موسى ماريجا، في الدقيقة 69، من صناعة سالم الدوسري، وأوديون إيجالو في الدقيقة 86، من صناعة سعود عبدالحميد، وذلك خلال الشوط الثاني، بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما بقي فريق الفيحاء في المركز الرابع عشر دون نقاط.

وكان فريق الهلال الأول لكرة القدم، قد افتتح مشواره في بطولة دوري روشن السعودي الموسم الحالي، بفوز على الخليج بهدفين نظيفين.