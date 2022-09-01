اخبار الخليج – تسجيل 213 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 240 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3354 في يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، وأظهرت تسجيل 213 حالة جديدة، كما تعافت 240 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 668654.
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 1528 حالة، منها 7 حالات تخضع للعلاج بالمستشفى وحالة واحدة في العناية المركزة.
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