محمد بن مسعود - الدمام - حدد برنامج ريف خطوات التسجيل في البرنامج بالتفصيل للاستفادة من الدعم للأسر المنتجة. وتشمل خطوات التسجيل ما يلي: وتشمل خطوات التسجيل ما يلي: – ادخل على صفحة برنامج ريف – اضغط على ابدأ بطلب الدعم – املأ البيانات المطلوبة – سيصل لك رمز تحقق على الجوال أدخله أخبار قد تهمك – أدخل رقم حسابك البنكي – ثم اختر برنامج الدعم الذي تود التقديم عليه رابط التحقق من الشروط: رابط التحقق من الشروط: وأوضح برنامج ريف أنه يدعم البرامج والمشاريع الريفية والزراعية، ويمكن الدخول على رابط البرنامج http://reef.gov.sa، والتأكد إذا كانت الشروط تنطبق عليك، وتقدم حتى تحصل على الدعم.

كانت هذه تفاصيل خبر 6 خطوات للتسجيل في برنامج ريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.