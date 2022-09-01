إصابة وزير الصحة التركي بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إصابته بفيروس كورونا، وأشار إلى أنه ما زال يتابع عمله.
وقال الوزير التركي عبر “فيسبوك” إنه “أجرى اختبارا خاصا بالفيروس قبل خمسة أيام و”جاءت نتيجته إيجابية”.
وأشار قوجة إلى أنه ما زال يواصل عمله عبر اجتماعات عبر الإنترنت، وقال إن ذلك يعد بالنسبة إليه لا يقل أهمية عن مكافحة الوباء.
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ونوه إلى أنه سيكون قريبا بين أصدقائه.
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