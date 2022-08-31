شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار أهلي جدة اليوم.. استقالة ماجد النفيعي من رئاسة الراقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في الساعات القليلة الماضية عن مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الراقي بعدما أشارت إلى اقتراب رحيل استقالة إدارة الفريق.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات الخاصة بنادي أهلي جدة اليوم، وذلك يأتي كالتالي..

تقارير.. استقالة ماجد النفيعي من رئاسة أهلي جدة

أشارت العديد من التقارير الصحفية السعودية إلى استقالة ماجد النفيعي من رئاسة أهلي جدة، على أن يتم تكليف وليد معاذ بإدارة الراقي بشكل مؤقت.

وجاء ذلك بعد النتائج السيئة للغاية التي دونها الاخضر في دوري يلو2022/2023 منذ انطلاقة الموسم الجاري، حيث حقق التعادل أمام القيصومة، وخسر من الأخدود.

وهبط الراقي من الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي 2021/2022، بعد أن جاء في المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة فقط لا غير.

تعرف على موعد مباراة الأهلي القدامى في دوري يلو والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الراقي في مواجهة قوية أمام الخلود يوم الإثنين القادم الموافق 5 من شهر سبتمبر القادم.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف وخمسة بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف وخمسة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف وخمسة بتوقيت أبو ظبي.

وتُذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة حتى 3 مواسم، وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الخلود الإثنين في دوري يلو 2022/2023

من المتوقع أن يدخل الراقي بالتشكيل التالي أمام الخلود..

في حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

في خط الدفاع: علي مجرشي، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي.

خط الوسط: فرانك كوم، عبدالله المقرن، زياد الجهني.



وفي الهجوم: هيثم عسيري، لويس غرابان، يوسف العبدلي.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023

يرتكز الأهلي في المركز الـ 14 من جدول ترتيب دوري يلو برصيد نقطة واحدة فقط لا غير.