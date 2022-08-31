شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباراة الهلال والفيحاء اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة السعودية والعربية في كل مكان من أجل معرفة ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم وذلك بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والفيحاء والتي كانت اليوم الأربعاء الموافق الواحد والثلاثين من شهر أغسطس الجارى على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

ترتيب دوري روشن السعودي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى النقطة رقم ستة في المركز الأول في سلم ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يتجمد رصيد فريق الفيحاء عند لاشي من النقاط، وجاء الترتيب الكامل على النحو التالي:

1- الهلال 6 نقاط

2- الفتح 3 نقاط

3- الاتحاد 3 نقاط

4- الشباب 3 نقاط

5- التعاون 3 نقاط

6- الطائي 3 نقاط

7- أبها 3 نقاط

8- ضمك 3 نقاط

9- النصر 3 نقاط

10- الرائد دون نقاط

11- الاتفاق دون نقاط

12- الوحدة دون نقاط

13- الفيحاء دون نقاط

14- الخليج دون نقاط

15- الباطن دون نقاط

16- العدالة دون نقاط

الهلال والفيحاء

وكانت نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والفيحاء قد أنتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد في إطار الجولة الثانية من فعاليات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.