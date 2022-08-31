شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف ونتيجة مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والفيحاء بفوز الهلال بفوز الهلال بهدفين دون رد في إطار الجولة الثانية من فعاليات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

ملخص مباراة الهلال والفيحاء

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين ومنذ بداية المواجهة وحاول لاعبوا الهلال من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، لينتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي دون أهداف كما بدأ اللقاء.

وفي شوط المباراة الثاني دفع مدرب الهلال رامون دياز بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة التاسعة والستين سجل موسي ماريجا الهدف الأول لصالح فريق الهلال بطريقة جميلة، وبعدها حاول لاعبوا الفيحاء من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل ولكن دون جديد.

وفي الدقيقة السادسة والثامنين سجل أوديون إيغالو الهدف الثاني لصالح فريق الهلال وبعد العودة إلى تقنية الفيديو تم تأكيد الهدف ليحقق فريق الهلال الفوز بهدفين دون رد.

أهداف مباراة الهلال والفيحاء

الهدف الأول

الهدف الثاني