شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. استقالة ماجد النفيعي من رئاسة الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن استقالة ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من منصبه.

استقالة ماجد النفيعي

وقدم ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، استقالته من منصبه، مساء اليوم الأربعاء، بعدما طالبت الجماهير برحيله منذ عدة أشهر، بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو.

تفاصيل استقالة النفيعي

وأوضح الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن تقديم النفيعي لاستقالته، حيث أرسل خطابًا إلى وزارة الرياضة السعودية، بالتزامن مع الانقلاب الجماهيري العنيف.

وأفادت صحيفة "سبورت 24"، أن النفيعي، طلب من وزارة الرياضة، في الخطاب الذي أرسله، أن يتم إعفاءه من منصبه رئيسًا للأهلي، مع رحيل كافة أعضاء مجلس إدارته.

وقام النفيعي بتقديم جميع الوثائق التي تؤكد سداد جميع الديون، المترتبة على النادي، حيث أن لوائح وزارة الرياضة الجديدة، تلزم رئيس أي نادي، بسداد جميع الديون في ولايته، إذا أراد الاستقالة من منصبه.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة هبط إلى دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه.