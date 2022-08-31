طلاب بجامعة تبوك يستعرضون قصصهم الملهمة

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واستعرض عدد من الطلاب والطالبات وضيوف الملتقى قصصهم الملهمة التي قادتهم للنجاح والتغلب على الصعاب، ووقف الجميع على دروس وومضات ملهمة في مسيرتهم الشخصية والمهنية، وأبرز المحطات الرئيسية في حياتهم، وأهم العوامل التي ساعدتهم على تحقيق أهدافهم وأعانتهم على إكمال مسيرتهم التعليمية والعملية لما بعد تخرج، حتى تَبَوَّؤوا مكانتهم المهنية في المجتمع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت جامعة تبوك ممثلة بعمادة شؤون الطلاب ملتقى «الملهمين BTC tabuk» في نسخته الأولى، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الذيابي، وعمداء في الجامعة وضيوف الملتقى.واستعرض عدد من الطلاب والطالبات وضيوف الملتقى قصصهم الملهمة التي قادتهم للنجاح والتغلب على الصعاب، ووقف الجميع على دروس وومضات ملهمة في مسيرتهم الشخصية والمهنية، وأبرز المحطات الرئيسية في حياتهم، وأهم العوامل التي ساعدتهم على تحقيق أهدافهم وأعانتهم على إكمال مسيرتهم التعليمية والعملية لما بعد تخرج، حتى تَبَوَّؤوا مكانتهم المهنية في المجتمع.

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