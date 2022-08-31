4 حالات للحصول على تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ الستين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لم تصدر أي قرارات جديدة تقضي بإجازة استلام تعويضات الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين.

وأضافت انه بالرجوع إلى لائحة تعويضات فرع المعاشات وبالرجوع إلى أحكام اللائحة فقد حصرت الحصول على تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ الستين وفق 4 حالات:

الحالة الأولى تخص المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من (سنة)، والثانية من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة (خمس) سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهرا. والحالة الثالثة هي المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك، والرابعة من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

جاء ذلك ردا على ما نشرته «مكة» أمس بعنوان «التأمينات تسمح باستلام تعويضات الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين». وأشارت إلى بعض التفاصيل والتعديلات المنظمة لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين، وذلك على النحو التالي:

أولا: فيما يتعلق بنظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/07/1392هـ، فإنه بالرجوع إلى حكم البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء -آنف الذكر-، فإن الفقرة (2) منه قد جاء فيها ما نصه «إضافة مادة ترتيبها (الثالثة والعشرون مكرر) بالنص الآتي:

1 - يشترط لصرف المكافأة – المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام – بلوغ سن الستين، أو الوفاة، أيهما أسبق.

2 - إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين، فيستحق معاشا».

مما يتضح معه بأن بلوغ سن (الستين) عاما هو شرط لاستحقاق: المكافأة (مبلغ الدفعة الواحدة)، أو المعاش التقاعدي لمن بلغت مدة خدمته 10 سنوات على الأقل وفقا لأحكام نظام التقاعد المدني - وبناء على تعديلات قرار مجلس الوزراء.

ثانيا: أما فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 03/09/1421هـ، وبالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء -المشار إليه أعلاه- فإن البند (ثانيا) منه قد جاء فيه ما نصه «تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ، لتكون بالنص الآتي:

«استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمل – الخاضع للنظام – تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لأحكام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن (الستين) أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة».

وقالت «إنه يقصد باللائحة المشار إليها في المادة (الحادية والأربعون) من نظام التأمينات الاجتماعية آنف الذكر (لائحة تعويضات فرع المعاشات)، وبالرجوع إلى أحكام اللائحة فقد حصرت حالات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ الستين على 4 حالات».

وأوضحت أن التعديلات الواردة في القرار قد جاءت لإتاحة الحصول على معاش تقاعدي لأكبر شريحة من المشتركين عند بلوغهم سن (الستين)، كما أنها تزيد من فرص المشترك بالعودة للعمل وإكمال مدة الاشتراك والاستفادة من ضم المدد عند انتقاله بين أنظمة التقاعد، كما أنها تحسن من مقدار المعاش التقاعدي المستحق للمشترك.