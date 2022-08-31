شكرا لقرائتكم خبر الفحوصات المدرسية تكشف 8 مشاكل صحية تواجه الطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الصحة 8 مشاكل صحية يتم اكتشافها خلال فحوصات ما قبل المدرسة، منها الإعاقات السمعية والبصرية والعقلية والبدنية، والأمراض المزمنة والمعدية، إلى جانب مشكلات نفسية مثل: اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

ودعت الوزارة إلى الحرص على متابعة الطفل وحصوله على حصته من الصحة كما يحصل على حصته المدرسية داخل الفصل. من جهة أخرى حذرت من استخدام الحقائب ذات العجلات لأنها لا تتناسب مع حجم الطالب وقد تسبب الألم في الظهر والكتف.

والفحص الاستكشافي هو برنامج فحص طبي لطلبة المدارس يهدف إلى الكشف المبكر لجملة من المشاكل الصحية عن طريق إجراء عدد من الفحوص الطبية، وإحالتها لجهة الاختصاص، مع تقديم التوعية الصحية، وبناء قاعدة بيانات صحية للطلبة.

وأشارت إلى نوعين من الفحوصات الطبية المقدمة لهم أولهما فحص اللياقة الطبية للصف الأول الابتدائي، وهو فحص لتقييم الحالة الصحية بشكل عام للتأكد من سلامة الطالب من الإعاقات الجسدية أو أي من الإعاقات العقلية.

والنوع الثاني هو الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، وهو فحص طبي لفئات عمرية محددة من الطلبة بهدف متابعة مؤشرات صحية معينة، حيث يمتاز الأطفال بسرعة النمو البدني والنفسي وهنا تكمن أهمية الفحوص الطبية الدورية.

الاختيار السليم للحقيبة المدرسية

• حزام كتف مبطن

• وزن أقل من 10 % من وزن الطالب

• تحتوي على جيوب متعددة لتوزيع الوزن

• ألا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد

أهداف الفحص

• الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية المستهدفة بالفحص

• التوعية الصحية اللازمة للطلبة وأولياء أمورهم (وفق الحالات المكتشفة)

• التأكد من إحالة الحالات المكتشفة للجهات الصحية المعنية

• بناء قاعدة بيانات صحية للطلبة الذين تم فحصهم

المشاكل الثماني

