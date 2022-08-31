شكرا لقرائتكم خبر أجنحة لتفعيل مبادرة عام القهوة السعودية في باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف الاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجا ثقافيا مميزا للمملكة، أعلنت هيئة فنون الطهي أمس عن مشاركتها في مهرجان أقورا (القرية العالمية لفنون الطهي) الذي سيقام في باريس خلال الفترة 1 - 4 سبتمبر، وذلك من خلال تجهيز 7 أجنحة تسعى من خلالها إلى إظهار التنوع الثقافي الكبير في ثقافة فنون الطهي السعودي، ونشرها دوليا.

وخصصت الهيئة 3 أجنحة لتفعيل مبادرة عام القهوة السعودية 2022 بطابع تراثي سعودي، تتضمن منصة مخصصة لخبير القهوة يحضر من خلالها القهوة السعودية بالطريقة التقليدية، ويتحدث عن تجربة إعدادها، إلى جانب منطقة مخصصة للحرف التقليدية تتيح الفرصة للحرفيين السعوديين إبراز الفنون اليدوية والنقوش السعودية المرتبطة بالقهوة السعودية واختلافها من منطقة لمنطقة في المملكة مثل: الدلة والفناجين.

وفي جناحين مخصصين للطهاة السعوديين، يتولى عدد من الطهاة إعداد أطباق وحلويات سعودية للزوار وتعريفهم بها، ومثلهما جناحان للتمور السعودية يحتويان على عرض لفنون الطهي السعودية من مشتقات التمر، وتقديم تجارب فريدة للسياح متخصصة في مجالات متنوعة تتمحور حول الطهي بمشتقات التمور وفنونه؛ لجذبهم وتعريفهم بمنتجات وتراث المملكة الغني كالتمر، الكليجة، المعمول، دبس التمر.

ويركز مهرجان «أقورا» على عرض منتجات من مختلف دول العالم، وتقديم تجارب فريدة إلى الزوار المحليين والدوليين متخصصة في مجالات متنوعة تتمحور حول ثقافات الطهي المتعددة، لجذب الناس للتعرف على المنتجات والتراث المتنوع من مدن العالم، حيث تهدف الهيئة من هذه المشاركة إلى تعزيز حضور فنون الطهي السعودية في المحافل الدولية وتعريف العالم بها.

المشاركة السعودية في المهرجان الفرنسي

• 7 أجنحة لإظهار التنوع الثقافي السعودي في الطهي

• 3 أجنحة خاصة بتفعيل مبادرة عام القهوة السعودية

• منصة خبير لتقديم القهوة السعودية بالطريقة التقليدية

• منطقة مخصصة للحرف التقليدية السعودية

• إبراز الفنون اليدوية والنقوش السعودية المرتبطة بالقهوة