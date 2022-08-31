تهيئة معلمات القصيم الجدد بـ«حياك»

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ويهدف البرنامج إلى التهيئة والاستعداد للمعلمات المستجدات لاستلام المهمات الوظيفية الجديدة، وتوفير الممكنات المعرفية والمادية كافة الداعمة لهن، ومساعدتهن على ممارسة العمل بكفاءة وفاعلية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس فعاليات برنامج «حياك» لتهيئة المعلمات الجدد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بمشاركة 277 معلمة، وحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنات) هنا العتيبي، وعدد من القيادات التعليمية، وذلك على مسرح الإدارة العامة بمبنى الإدارات النسائية بتعليم المنطقة.ويهدف البرنامج إلى التهيئة والاستعداد للمعلمات المستجدات لاستلام المهمات الوظيفية الجديدة، وتوفير الممكنات المعرفية والمادية كافة الداعمة لهن، ومساعدتهن على ممارسة العمل بكفاءة وفاعلية.

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