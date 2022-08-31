استعادة أراض حكومية في أم السلم بجدة

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وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس إبراهيم الفقيه أن البلدية واصلت أعمال الرقابة في النطاق والتي أسفرت عن إزالة تعديات على أراض حكومية عبارة عن أسوار مخالفة بحي «الحرازات» احتوت محال تجارية تحت الإنشاء وورش حدادة، أقيمت بلا مستمسكات شرعية، حيث جرى إزالتها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المواقع المخالفة.وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية في الأحياء كافة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية مثمنة دور السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.
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