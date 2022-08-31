شكرا لقرائتكم خبر استعادة أراض حكومية في أم السلم بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعادت أمانة محافظة جدة 22 ألف م2 من الأراضي الحكومية بنطاق بلدية أم السلم، وذلك بعد رصد عدد من الأسوار والبتر الخرسانية العشوائية أنشأها مخالفون اتخذت حيالها الفرق الميدانية الإجراءات النظامية بالإزالة الفورية، فيما يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، للحد من المخالفات داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس إبراهيم الفقيه أن البلدية واصلت أعمال الرقابة في النطاق والتي أسفرت عن إزالة تعديات على أراض حكومية عبارة عن أسوار مخالفة بحي «الحرازات» احتوت محال تجارية تحت الإنشاء وورش حدادة، أقيمت بلا مستمسكات شرعية، حيث جرى إزالتها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المواقع المخالفة.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية في الأحياء كافة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية مثمنة دور السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.