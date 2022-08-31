شكرا لقرائتكم خبر الأمن العام: لا تفصحوا عن معلوماتكم الشخصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف أن هناك 3 معلومات لا يمكن لأي موظف بنك أن يطلبها منك، وهي: الرقم السري للبطاقة البنكية وكلمة المرور وكود التفعيل المرسل للجوال، وبالتالي لا تفصح عنها لأي شخص حتى لا تتعرض للاحتيال.وللإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية: مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق «كلنا أمن»، والاتصال على 911 من منطقتي الرياض ومكة، أو الاتصال على 999 من بقية المناطق.
كيف تحمي معلوماتك الشخصية؟
• راقب كشف حسابك المصرفي
• استخدم كلمات مرور قوية وحدثها باستمرار
• لا تفتح المرفقات والروابط غير الموثوق بها
• تأكد من صحة عناوين URL لمواقع الويب قبل الضغط عليها
• لا تعط معلومات شخصية ما لم تكن آمنة
• تحديث نظام التشغيل لأجهزتك الذكية والحاسب الآلي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.