شكرا لقرائتكم خبر القبض على مواطن نقل مخالفا لنظام أمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبض مركز الضبط الأمني بمحافظة المجاردة بمنطقة عسير على مواطن لنقله في مركبته مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالف لجهة الاختصاص، ومن نقله إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

العقوبات حسب النظام

• السجن مدة تصل إلى 15 سنة

• غرامة مالية تصل إلى مليون ريال

• مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء

• التشهير به على نفقته في إحدى الصحف