شكرا لقرائتكم خبر رفع 4252 طنا من النفايات بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونفذت أعمال كنس آلي بمجوع ساعات بلغ 392 ساعة، وكنس يدوي، ورفع ونقل نفايات منزلية وصلبة، بالإضافة إلى أعمال التقاط نفايات مبعثرة، وغسيل أرصفة وممرات أمام المدارس، مع أعمال المكافحة والتطهير.وأكدت الأمانة استمرار أعمال النظافة العامة والمسح الميداني، ورفع ونقل الأنقاض والمخلفات، ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز البلاغات 940.
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