شكرا لقرائتكم خبر إزالة 300 ملصق إعلاني مخالف بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضحت الأمانة أن تنفيذ برامج تحسين المشهد الحضري تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على مظاهر التشوه البصري وتعزيز الثقافة المجتمعية للحفاظ على المرافق العامة والمكتسبات الوطنية، والعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة الطائف 300 ملصق مخالف ولوحة عشوائية من أعمدة الإنارة ومرافق الخدمات وعدادات الكهرباء والماء، وذلك ضمن برنامج بمشاركة المتطوعين من أبناء المحافظة لإزالة الملصقات العشوائية واللوحات الدعائية المخالفة من أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسة، لتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية.وأوضحت الأمانة أن تنفيذ برامج تحسين المشهد الحضري تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على مظاهر التشوه البصري وتعزيز الثقافة المجتمعية للحفاظ على المرافق العامة والمكتسبات الوطنية، والعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 300 ملصق إعلاني مخالف بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.