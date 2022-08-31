شكرا لقرائتكم خبر مشروعات مركزية المدينة ترفع مستوى جودة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تطوير جودة الحياة وفقا لرؤية 2030، نفذت الجهات الخدمية والتطويرية في المدينة المنورة العديد من المشروعات التنموية في المنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي، لخدمة المجتمع والزائرين وتوفير خيارات أوسع في مجالات النقل والسكن والتسوق، ولتكون رحلة العمرة والزيارة سهلة وميسرة.

وتستقبل المنطقة المركزية أعدادا كثيفة من الزائرين على مدار العام لما تحويه من مقومات نموذجية في تنفيذ البنى التحتية، وتنوع الخدمات في مجالات السكن والتنقل، إلى جانب سرعة وسهولة الوصول إلى المسجد النبوي بفضل سلسلة من الأعمال التطويرية التي تم تشييدها خلال الفترة الماضية ضمن مشروعات تحسين المشهد الحضري، وتهيئة كافة المساحات لخدمة المجتمع والزائرين، ورفع مستوى جودة الحياة في المناطق والطرق المحيطة بالمسجد النبوي، وجعلها دروبا سالكة، وتهيئتها بشكل أكبر للمشاة، وزائري المسجد النبوي الشريف ودعم الأنشطة الاقتصادية التي توفر خيارات أوسع لهم من خلال استحداث منافذ بيع غير تقليدية.

تنويع الأنشطة التجارية

وشهدت المنطقة المركزية بالمدينة المنورة إنشاء العديد من نقاط البيع في الناحية الشمالية للمسجد النبوي ودعمها المنافذ بخدمات الكهرباء والإنارة لخدمة الزائرين وتلبية حاجاتهم الشرائية الاستهلاكية والغذائية على مدار الساعة، وإضافة عناصر جمالية، وجعلها طرقا أكثر ملاءمة للمجتمع وتوفير خدمات راقية وأنشطة تجارية منوعة وتهيئة العديد من الأماكن للجلوس وتوفير نماذج مثالية لجودة الحياة التي تعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

وأتاحت المشروعات التطويرية في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة فرصا لرواد الأعمال لإبراز المنتجات المحلية من خلال تنويع الأنشطة التجارية التي تخدم الزائر خلال موسم الحج والعمرة، وتقديم خدمات مخصصة لكبار السن، كما أتاحت مركزا ترفيهيا للأطفال، ومركزا لإرشاد وخدمة الزائرين.

وتستقبل المدينة المنورة آلاف الزائرين منذ بدء موسم العمرة غرة محرم الماضي، عبر رحلات جوية وبرية من مختلف الدول، للصلاة في المسجد النبوي، وزيارة المعالم الدينية والتاريخية، حيث سجلت إحصائية وزارة الحج والعمرة وصول أكثر من 101 ألف معتمر للمدينة المنورة خلال شهر محرم الماضي.

جودة الحياة بالمنطقة المركزية

• تنوع الخدمات في مجالات السكن والتنقل

• سرعة وسهولة الوصول إلى المسجد النبوي

• تهيئة كافة المساحات لخدمة الزائرين

• تطوير المناطق والطرق المحيطة بالمسجد النبوي

• استحداث منافذ بيع غير تقليدية

• تلبية الحاجات الشرائية والغذائية على مدار الساعة

• توفير خدمات راقية وأنشطة تجارية منوعة

• تهيئة العديد من الأماكن للجلوس

• تنويع الأنشطة التجارية التي تخدم الزائر

• تقديم خدمات مخصصة لكبار السن

• مراكز ترفيه للأطفال وآخر لإرشاد وخدمة الزائرين