شكرا لقرائتكم خبر الهزة الأرضية بالباحة تعود إلى تأثير قوى الشد بوسط البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن سبب حدوث الهزة الأرضية التي حدثت في منطقة الباحة صباح أمس، يعود إلى تأثير قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر والتي ينتج عنها إجهادات تكتونية تنتقل إلى القشرة الأرضية بالمناطق المجاورة للبحر الأحمر، مثل منطقة الباحة وغيرها بالمملكة مما يتسبب في إعادة تنشيط الفوالق الموجودة بالقشرة الأرضية لتلك المناطق مسببة حدوث مثل هذه الهزة.

وأوضحت في بيانها أنه من الطبيعي أن تحدث هزات أرضية ويشعر بها سكان المنطقة نظرا لقربها من المناطق السكنية وعمقها الضحل، ولا يتوقع حدوث أي خسائر بسبب ضعف قوتها الزلزالية على مقياس ريختر.

وأشارت الهيئة إلى أن فريقا متخصصا من مركز المخاطر الجيولوجية توجه فورا للوقوف على موقع الهزة وإجراء الاستبيان لمعرفة مدى أثر هذه الهزة على المنشآت في القرى والمدن المجاورة لبؤرة الهزة، وكذلك لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعداد التقرير الفني بالنشاط الزلزالي الحديث والتاريخي لهذه المنطقة؛ التي سبق وأن تعرضت لحدوث نشاط زلزالي صغير من حيث القوة الزلزالية.