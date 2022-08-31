القيادة تهنئ ماليزيا والجمهورية القرغيزية وترينيداد وتوباغو

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وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، باولا ماي ويكس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وفي برقيات مماثلة، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وهنأ الأمير محمد بن سلمان، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، باولا ماي ويكس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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