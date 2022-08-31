وزارة الرياضة تكلف إدارة مؤقتة للنادي الأهلي برئاسة وليد معاذ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قررت وزارة الرياضة تكليف مجلس إدارة مؤقت للنادي الأهلي برئاسة الأستاذ وليد بن عبدالرزاق معاذ، بعد قبول استقالة ماجد النفيعي وحل مجلس الإدارة. وأوضحت الوزارة أن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي هم تيسير الجاسم، وخالد بن جابر الجاسم، وخالد السريحي، ومحمد القنب، وسعود رحيمي، وطارق خليفة. أخبار قد تهمك وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية “غير العادية” وانتخاب مجلس إدارة جديد.

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