آل جابر يلتقي منسق فريق الخبراء الأممي المعني باليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم منسق فريق الخبراء الأممي المعني باليمن الدكتور ديبي داش. وجرى خلال اللقاء التأكيدُ على دعم المملكة لجهودَ الأمم المتحدة في اليمن، وجهود الفريق في تنفيذ ولايته ، كما جرى التأكيد على أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة وسرعة فتح الطرق في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين وفق مسيرات الرواتب لعام (2014م). أخبار قد تهمك

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