هيئة النقل: توطين مكاتب تأجير السيارات بنسبة 100% وتوفير 20 ألف وظيفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

كشف المتحدث الرسمي لهيئة النقل صالح الزويد، اليوم، عن نسبة التوطين في مكاتب تأجير السيارات.

وقال في تصريحات لقناة الإخبارية، إن نسبة التوطين في هذا القطاع بلغت 100%، حيث لا يعمل فيه إلا “المواطن للسعودي”.

وبين أن التوطين تم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، وقد ساهم في توفير 20 ألف وظيفة.