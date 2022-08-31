محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
كشف المتحدث الرسمي لهيئة النقل صالح الزويد، اليوم، عن نسبة التوطين في مكاتب تأجير السيارات.
وقال في تصريحات لقناة الإخبارية، إن نسبة التوطين في هذا القطاع بلغت 100%، حيث لا يعمل فيه إلا “المواطن للسعودي”.
وبين أن التوطين تم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، وقد ساهم في توفير 20 ألف وظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة النقل: توطين مكاتب تأجير السيارات بنسبة 100% وتوفير 20 ألف وظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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