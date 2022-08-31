أتلتيكو يراوغ برشلونة بشأن جريزمان

محمد بن مسعود - الدمام - وضع أتلتيكو مدريد مخطط ضم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب الفريق المعار من برشلونة، بشكل نهائي، دون الخضوع لخيار الشراء الإلزامي المتفق عليه.

وشارك جريزمان في جميع مباريات أتليتكو مدريد في الدوري حتى الآن، كبديل في الشوط الثاني، في الوقت الذي يعتمد فيه خيار الشراء الإجباري من برشلونة على المباريات التي يلعب فيها 30 دقيقة أو أكثر، ولا تشمل الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وضم أتلتيكو مدريد، جريزمان على سبيل الإعارة من برشلونة لمدة موسمين، بدءا من الصيف الماضي، مع إلزامية الشراء، مقابل 40 مليون يورو.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، يعتمد خيار أتلتيكو مدريد البالغ 40 مليون يورو للتعاقد مع جريزمان بشكل نهائي في نهاية هذا الموسم، على ما إذا كان قد لعب 30 دقيقة أو أكثر في أكثر من 50% من المباريات التي يكون متاحا فيها خلال فترة الإعارة.

وفي المباريات الثلاثة الأولى هذا الموسم، شارك جريزمان لمدة أقل من نصف ساعة، حيث لعب في الدقائق 62 و62 و65 على التوالي.

وأضافت الصحيفة، أن جريزمان سيبقى في أتلتيكو مدريد هذا الموسم، ولكن قد يتم الاعتماد عليه كبديل في أقل من 30 دقيقة خلال المباريات.

ومن المقرر، ألا يفعل أتلتيكو خيار الشراء الإلزامي في نهاية الموسم، وسيعود اللاعب وقتها إلى برشلونة، أو يقبل البارسا بتخفيض قيمة الشراء وينتقل اللاعب نهائيا لأتلتيكو مدريد.