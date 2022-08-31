إنزاجي يشعر بالقلق قبل ديربي الغضب

محمد بن مسعود - الدمام - أثار سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، حالة من القلق قبل المباراة المنتظرة أمام الغريم ميلان السبت المقبل في خامس جولات الدوري الإيطالي.

وفاز إنتر ميلان على نظيره كريمونيزي، بنتيجة 3-1 في إطار الجولة الرابعة من الكالتشيو.

وقال إنزاجي في تصريحات لقناة DAZN «سعيد لأنها لم تكن مباراة سهلة أمام كريمونيزي، والذي كان يستحق نتائج أفضل بكثير هذا الموسم».

وأضاف «لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ضد لاتسيو، لكن بعض الأحداث غيرت اللقاء، المباراة كانت ستختلف لو نجح دومفريس في إحراز هدف التعادل».

وتابع «نحن في وضع أفضل بنقطة واحدة مما حصدنا الموسم الماضي، لكن هذه فقط هي البداية، نعلم أن هناك طريق طويل لنقطعه، نحتاج إلى التحسن».

ونوه «هذا الفريق قاتل حتى النهاية من أجل لقب الكالتشيو، فزنا بلقبين في الموسم الماضي، ولذلك عشنا لحظات من الفرح وخيبة الأمل أيضا، لكن مع ذلك فزنا بكأسين لم يرفعهما إنتر منذ 12 عامًا».

وشدد «لا أعلم شيئًا عن رحيل جوسينس، قلقي الأساسي هو أننا بحاجة إلى قلب دفاع، لقد أخبرت النادي أنني انتظر التعاقد مع مدافع جديد، لأنني بحاجة إلى 6 رجال في الدفاع ونحن لدينا 5 فقط».

وأتم «الفوز يعزز طاقتنا لحسم الديربي، لكنه لا يعني شيئا في هذه المرحلة، لقد رأيت رد فعل فريق ناضج، كوريا عانى من إصابة، لا أعتقد أنها خطيرة، بروزوفيتش تعرّض لضربة أيضًا».