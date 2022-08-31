رويز: لا أطيق الانتظار للعب مع سان جيرمان

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب الإسباني فابيان رويز لاعب وسط نابولي المنتقل حديثا لصفوف باريس سان جيرمان، عن سعادته بالانضمام لصفوف النادي الفرنسي.

وأعلن باريس سان جيرمان رسميا مساء الثلاثاء ضمّ رويز من صفوف نابولي لمدة 5 مواسم.

وقال رويز، في تصريحاته لقناة النادي: «أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى باريس، ومن دواعي سروري أن أبدأ هذه المرحلة الجديدة من مسيرتي بالدوري الفرنسي، فخور بالتواجد هنا في أحد أفضل الاندية في أوروبا مع أفضل اللاعبين في العالم، هذا التحدي مثير حقًا».

وأضاف: «الانضمام إلى ناد كبير يمثل دائمًا تحديًا مميزًا؛ لأنه يجبرنا على تقديم أفضل ما لدينا، سيكون لدي أفضل اللاعبين بجانبي، لذلك سأضطر إلى إظهار أفضل مستوياتي».

وأكد: «مشاركة غرفة الملابس مع أفضل اللاعبين في العالم هي مصدر فخر، والحقيقة أن هذا الالتزام يجعلك تقدم أفضل ما لديك، لأن أفضل اللاعبين بجانبك، وعليك أن تعطي دائما أفضل ما لديك لتكون في القمة». وأكمل: «أنا متحمس جدًا، ولا أطيق الانتظار، أريد أن أبدأ الآن، فمنذ بداية المفاوضات، تخيلت نفسي قادرًا على لعب مباراتي الأولى في حديقة الأمراء، كنت محظوظًا للعب هنا قبل عام، ولكن الآن سألعب هنا بقميص باريس».

وزاد: «أريد أن يعرف الجميع أنني سأبذل قصارى جهدي في كل مرة أدخل فيها إلى الملعب، آمل الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب لأنني أعتقد أن هذا الفريق يستحق الأفضل، أريد إظهار أنني أتيت بالتزام ورغبة في العمل وبأفضل حالة ذهنية، وأعتقد أن هذا أهم شيء بالنسبة للاعب».

وعن أسباب اختياره الانتقال لباريس، قال: «من الأشياء التي ساهمت في حسم قراري، كان اللاعبين، ومشروع النادي العظيم، اهتمام باريس واهتمام المدرب بالنسبة لي كان مهما للغاية، الكل يعلم أن باريس واحد من أفضل الأندية في العالم، وأنا أرى أن بطولة الدوري الفرنسي قوية وصعبة».