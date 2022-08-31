جوارديولا: الجميع يتحدّث عن هالاند لكن بديله «استثنائي»

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، ثقته الكاملة في مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي لم يلعب كثيرًا في المباريات الأربع الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وانتقل ألفاريز إلى السيتي قادما من ريفر بليت، ويعتبره جوارديولا مهاجمًا بديلاً للهداف النرويجي إيرلينج هالاند الذي تحول بسرعة البرق إلى نجم الفريق.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام نوتنجهام فورست: «إنه متواضع جدًا وإيجابي. كل جلسة تدريبية يقدم كل ما عنده، كان لديه التأثير في مرحلة ما قبل الموسم، يلعب الآن دقائق، وشارك في صناعة هدفين بالمباراة الأخيرة، لديه حس المشاركة في المواقف الصحيحة، الجميع يتحدث عن إيرلينج، لكنه استثنائي».

وسئل جوارديولا عن التأثير الذي يتركه قائد الفريق إلكاي جوندوجان، قائلاً: «سنوات عديدة معًا، يكون التأثير دائمًا هو السلوك. خاصة هذا الموسم بدأ بشكل جيد حقًا. المباراة الأخيرة كانت هناك آلام في ساقه ولم نخاطر. كان يمكن أن يلعب. إنه مهم جدًا في الأهداف والتمريرات الحاسمة».

وأشاد جوارديولا بنجمه هالاند الذي سجل ثلاثية في المباراة الأخيرة: «الجميع يتحدث عنه كثيرًا، نحن سعداء. آمل أن يشعر بالارتياح لوجوده هنا، لم تكن لدينا شكوك بشأنه، ما زال لديه هوامش للتحسن، ليكون لاعبًا أفضل، ونعمل على ذلك».

وكال جوارديولا المديح لنجم الفريق كيفن دي بروين الذي مرت 7 أعوام على انضمامه إلى مانشستر سيتي، وقال: «لقد كان صفقة جيدًا حقًا للسيتي، أدى ببراعة في سنوات عديدة منذ ذلك الحين».

وواصل: «في ألمانيا عانيت منه في مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج. أنا مسرور بكيفية أدائه في هذا الوقت».

وعما يجعل دي بروين مهما جدًا لمانشستر سيتي، ختم: «شغّل التلفاز، شاهد كيف يلعب لتعرف ما يميزه تمامًا، موهبته المذهلة وأخلاقيات العمل والتزامه مع زملائه في النادي. إنه نائب القائد، عليك أن تراقب ما يفعله».