محمد بن مسعود - الدمام - عبر الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه بقميص الجيالوروسي خلال مواجهة مونزا، التي انتهت بفوز روما بنتيجة (3-0)، بالجولة الرابعة من الكالتشيو.
وسجل ديبالا هدفين في اللقاء، ليصل إلى الهدف رقم 100 له بالدوري الإيطالي.
وقال ديبالا في تصريحاته لقناة «DAZN»: «كنت حريصًا على تسجيل الأهداف، ولحسن الحظ، جاءت أهدافي أمام جماهيرنا، أنا سعيد جدًا بالفوز ويجب أن نستمر في النمو».
وأضاف، «كلما لعبت أكثر شعرت بتحسن كما أن مستويات لياقتي تتحسن، لدينا جدول مزدحم هذا الموسم، لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى 100% من لياقتي، لكن هذا سيحدث قريبا».
وشوهد ديبالا وهو يضحك مع مورينيو أثناء خروجه من أرض الملعب، وعن هذا رد باولو «هذا يبقى بيننا، عليك أن تسأله عما حدث».
وأتم، «هذه مجموعة قوية، تشعر بالإيجابية بعد الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي، لكن من السابق لأوانه تحديد ما يمكن أن نهدف إليه».
كانت هذه تفاصيل خبر ديبالا يرفض الكشف عن حديثه مع مورينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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