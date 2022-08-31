الأهلي المصري يُقيل مدربه البرتغالي سواريش

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا أمس الأربعاء إقالة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش بعد قرابة شهرين على تعيينه. وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي «وجّه مجلس إدارة النادي الشكر للسيد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية». وتابع: «نظرًا لبعض المعطيات تم امس إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي». وتولى سواريش (47 عامًا) تدريب الاهلي مطلع يوليو الفائت خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وقاد الفريق في 17 مباراة، بينها 14 مباراة في الدوري وثلاث في كأس مصر. فاز في 9 مباريات وتعادل في 5 وخسر ثلاث، بينها نهائي كأس مصر أمام الزمالك لنسخة موسم 2020-2021 المؤجلة.

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