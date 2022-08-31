مدعومة بمبادرات ومعاهد تعليمية.. المرأة السعودية تحقق نجاحات واضحة بقطاع الضيافة والفندقة

︎

.



حققت المرأة السعودية نجاحاً باهراً في العديد من المجالات الحياتية التنموية، من بينها قطاع الضيافة والفندقة التابع للقطاع السياحي، والذي فتح الأبواب أمام العديد من الفرص للمرأة لتحقيق نجاحات متعددة.

واستطاعت 10 آلاف سعودية توطيد مكانتها في قطاع الضيافة والفندقة، 3 آلاف منهن وجدن وظائفهن بالرياض؛ وذلك حسب أرقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن جانبها، قدمت الوزارة تسهيلات ومبادرات تدعم العاملات السعوديات بشكل عام، منها مبادرة “قرَة” لتوفير مراكز ضيافة الأطفال، ومبادرة “وصول” لنقل المرأة السعودية العاملة، ومبادرة “دعم” لدعم رواتب القطاع الخاص.

وامتد الدعم الذي حظيت به العاملات في هذا القطاع ليشمل جهات مختلفة، من بينها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الذي قدم دعماً يصل إلى 50% من الراتب للعاملين في القطاع، كما واكبت الجامعات هذا التحول بافتتاح كليات إدارة الضيافة والفندقة، حيث تم افتتاح معهد متخصص في التدريب السياحية بالرياض وجازان والباحة في 2019، بالشراكة مع جامعة HTMI السويسرية.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

