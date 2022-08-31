رسميًا.. الطائي يعلن ضم هزاع الهزاع حتى 2024

︎ . المناطق_الرياض أعلن نادي الطائي اليوم الأربعاء، التعاقد رسميًا مع هزاع الهزاع مهاجم فريق الاتفاق بعقد يمتد حتى صيف 2024. وعبر مركزه الإعلامي نشر نادي الطائي صورة للاعب هزاع الهزاع بقميص الفريق وكتب عليها: «هزاع الهزاع حتماوي حتى 2024». ومن المقرر أن يواجه الطائي نظيره العدالة يوم الجمعة المقبل، في تمام السابعة مساء بتوقيت المملكة في المباراة التي تجمعهما لحساب الجولة الثانية من دوري روشن السعودي. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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